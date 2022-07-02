Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере как о «борце за свободу». Соответствующий комментарий появился в Twitter посольства 2 июля

Израиль в шоке, Германия терпит: Пушков высказался о двойных нацистских стандартах © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Более того, Мельник заявил, что у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

«Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», — высказалась дипмиссия.

В сообщении также говорится, что «заявления посла не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим», но и «подрывают мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире».

К слову, реакция уже последовала и от официальных лиц других стран. В частности, представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что в Берлине приняли к сведению слова Мельника, однако в ведомстве рассматривают их как личное высказывание, а не позицию страны.

Аналогичным образом отреагировал и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, а вот российский сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что Мельник показал лицо украинской «дипломатии» во всей его красе.

Он заметил, что западный мир, в частности Германия, «проглатывают всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны».

Известно, что Мельник «проповедует» свои националистические взгляды крайне активно: посещает могилу Бандеры, поддерживает связь с его родственниками, кроме того дипломат допускал оскорбительные высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, в частности назвал «обиженной ливерной колбасой».