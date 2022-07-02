Речь об истории с недавним интервью Мельника немецкому журналисту. В этой беседе посол Украины выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как «борца за свободу».
Более того, Мельник заявил, что у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».
«Лицо украинской "дипломатии" во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны», — написал Алексей Пушков.
Посольство Израиля в Германии в своем Twitter выступило с резкой критикой заявлений Мельника, назвав их «искажением исторических фактов» и «оскорблением тех, кто был убит Бандерой и его людьми».
Однако в Берлине ответили, что приняли к сведению заявления посла Украины о Бандере, но рассматривают их как личное высказывание, а не позицию страны. В частности, такое заявление сделал представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
Известно, что Мельник «проповедует» свои националистические взгляды крайне активно: посещает могилу Бандеры, поддерживает связь с его родственниками, кроме того дипломат допускал оскорбительные высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, в частности назвал «обиженной ливерной колбасой».