Герасимов заслушал командующих о применении сил в ходе спецоперации, а также уделил внимание боевого обеспечения и использования автоматизированных систем боевого управления.
В конце июня с аналогичной инспекцией российскую группировку войск посещал министр обороны России Сергей Шойгу. Он обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения боевых действий, а также создание в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.
Кроме того, Шойгу вручил российским военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя РФ и ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации киевского режима 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.