Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Минобороны РФ2 июля

Герасимов заслушал командующих о применении сил в ходе спецоперации, а также уделил внимание боевого обеспечения и использования автоматизированных систем боевого управления.

СМИ: в Литве возмущены, что в споре по транзиту в Калининград ЕС занял сторону Москвы © © Lietuvos Respublikos Seimas Сергей Шойгу. Он обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения боевых действий, а также создание в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.

Кроме того, Шойгу вручил российским военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя РФ и ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации киевского режима 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.