Лидеры западных стран, оказывающих поддержку киевскому режиму, начали всерьез опасаться, что их граждане вскоре устанут от событий на Украине и сконцентрируются на внутренней повестке. Об этом пишет американское издание Politico

«Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу», — говорится в публикации.

Издание в частности, приводит в пример высказывания премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, которая с одной стороны заявила, что поддержка Украины крайне важна, а с другой констатировала, что «везде проявляется усталость от войны».

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От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу. Также многие эксперты утверждают, что военная помощь Украине уже «оголила» безопасность самих этих государств, после того, как они отдали свое вооружение Киеву.

Президент РФ Владимир Путин оценил политику сдерживания и ослабления России как долгосрочную стратегию западных государств, нацеленную на снижение благосостояния жителей большинства стран мира.