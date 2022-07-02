Самолет ВСУ восемь лет назад нанес авиаудар по Станице Луганской, в результате чего погибло 12 мирных жителей, включая пятилетнего мальчика. Однако за это время ни в Киеве, ни международными организациями так и не было инициировано расследование случившегося. Об этом 2 июня пишут РИА Новости

«Накануне, 1 июля, у Ванечки был день рождения, ему исполнилось пять лет. На следующий день он пошел разнести соседям кусочки торта. Увидел самолет в небе, остановился и стал смотреть на него.

Ванечку хоронил весь посёлок. Это был очень общительный мальчик, все его любили. Положили ему полный гроб игрушек — например, футбольный мяч. Он очень любил играть в футбол», — вспомнил местный житель Александр Барбуков.

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«Данная территория была неподконтрольна ЛНР, однако информация о том, что здесь происходило 2 июля 2014 года, у нас достаточно широко была представлена. Список погибших, информация о количестве погибших и раненых, адрес события, где что происходило, фото-, видеоматериалы — все это передавалось в европейские правозащитные инстанции, однако какого-то весомого, значительного ответа мы за это время так от них и не увидели», — рассказал представитель МИД ЛНР Сергей Белов.

Он добавил, что факт авиаудара упоминался в отчетах ОБСЕ, однако очень коротко с пометкой, что необходимо дальнейшее расследование.

Станица Луганская перешла под контроль Луганской народной республики в феврале текущего года. Часть пострадавших в авиаударе 2014 года получили компенсации, также в республике пообещали провести расследование этого дела.