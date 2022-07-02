«Накануне, 1 июля, у Ванечки был день рождения, ему исполнилось пять лет. На следующий день он пошел разнести соседям кусочки торта. Увидел самолет в небе, остановился и стал смотреть на него.
Ванечку хоронил весь посёлок. Это был очень общительный мальчик, все его любили. Положили ему полный гроб игрушек — например, футбольный мяч. Он очень любил играть в футбол», — вспомнил местный житель Александр Барбуков.
Последующие 7,5 лет станица находилась под контролем Киева, однако за это время так и не было проведено расследование случившегося, а пострадавшие не получили ни компенсации, ни помощи в лечении и восстановлении поврежденных домов.
«Данная территория была неподконтрольна ЛНР, однако информация о том, что здесь происходило 2 июля 2014 года, у нас достаточно широко была представлена. Список погибших, информация о количестве погибших и раненых, адрес события, где что происходило, фото-, видеоматериалы — все это передавалось в европейские правозащитные инстанции, однако какого-то весомого, значительного ответа мы за это время так от них и не увидели», — рассказал представитель МИД ЛНР Сергей Белов.
Он добавил, что факт авиаудара упоминался в отчетах ОБСЕ, однако очень коротко с пометкой, что необходимо дальнейшее расследование.
Станица Луганская перешла под контроль Луганской народной республики в феврале текущего года. Часть пострадавших в авиаударе 2014 года получили компенсации, также в республике пообещали провести расследование этого дела.