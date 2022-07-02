Немецкий журнал Der Spiegel на днях сообщил, что позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается в Литве «как поражение»

По данным издания, ЕС может вскоре опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, в котором будет уточнено, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями. По мнению журналистов Spiegel, так Еврокомиссия позволяет Литве «отступить, сохранив лицо», но в Вильнюсе этот шаг «воспринимают как поражение».

«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — пишет издание со ссылкой на неназванного литовского чиновника.

«Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию. Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию», — сказал литовский политолог Довиле Якнюнайте, добавивший, что последствия спора ощутит на себе в основном сама Литва.

Интересный сериал, весь мир посмотрит: Дробницкий оценил «растяжку» Эрдогана для НАТО © AP, Bernat Armangue

Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.

МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что «последствия наступят».

К слову, формулировки официального представителя МИД на Западе услышали по-своему. Например, тот же британский Reuters опубликовал статью, где слова Захаровой переведены как «Литва почувствует боль».