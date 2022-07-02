Он пояснил, что изначально у Москвы были планы использовать Змеиный для десантной операции в Одессе. Пока эта работа откладывается, но думать, что она насовсем вычеркнута из планов Миноброны РФ было бы неправильно, заявил Кнутов.
«Я уверен, что до Одессы очередь дойдет. Да, не так быстро, как многим бы этого хотелось, но после взятия Лисичанска войска будут заниматься Славянском/Краматорском. Хотя бы часть этой группировки мы попытаемся уничтожить. Потому что для перемалывания 30 тысяч человек одним махом нужно иметь 100-тысячную группировку», — объяснил он.
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию. В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было сделано в качестве шага доброй воли.
В Ведомстве пояснили, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь.