В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный. В ведомстве пояснили, что сделано это было в качестве шага доброй воли. Многие восприняли это как шаг назад, но так воспринимать ситуацию однозначно не стоит, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов

Он пояснил, что изначально у Москвы были планы использовать Змеиный для десантной операции в Одессе. Пока эта работа откладывается, но думать, что она насовсем вычеркнута из планов Миноброны РФ было бы неправильно, заявил Кнутов.

«Я уверен, что до Одессы очередь дойдет. Да, не так быстро, как многим бы этого хотелось, но после взятия Лисичанска войска будут заниматься Славянском/Краматорском. Хотя бы часть этой группировки мы попытаемся уничтожить. Потому что для перемалывания 30 тысяч человек одним махом нужно иметь 100-тысячную группировку», — объяснил он.

Поменяла Майдан на правду: пианистка Лисица рассказала, что получила за отказ сыграть среди горящих покрышек © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было сделано в качестве шага доброй воли.

В Ведомстве пояснили, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.

Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь.