В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было в качестве шага доброй воли. Что это значит для России, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

По словам эксперта, изначально у Москвы были планы использовать Змеиный в случае десантной операции в Одессе, однако пока она откладывается, и из практических соображений принято вполне очевидное решение покинуть остров.

«Учитывая, что возникает пауза и оттягивается десантная операция, мы приняли решение не рисковать жизнями солдат, потому что остров постоянно обстреливают. У противника появились новые РСЗО HIMARS, которые легко добивают до острова. Главное, что ракета имеет систему индивидуального наведения на каждую цель. У нее точность поражения — около 7-10 метров», — сказал он.

Эксперт добавил, что еще одна причина покинуть остров — это минные поля, которые затрудняют подход кораблей к берегу. Кнутов подчеркнул, что в случае необходимости территория снова будет взята российскими военными за счет высокоточного оружия «быстро и с минимальными потерями».

Город Изюм: ворота Донбасса © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было сделано в качестве шага доброй воли.

В Ведомстве пояснили, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.

Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь.