Отношения Турции и Запада в последние годы все напряжённее. Президент Реджепт Тайип Эрдоган понимает, что в Евросоюз его страну уже никогда не возьмут, поэтому налаживает отношения с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, тюрколог Павел Шлыков в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о взятии Николаева, капитуляции, азовцах, НАТО и Третьей мировой «Официальная позиция Турции заключается в том, что это частная компания, и правительство к этому не имеет никакого отношения. То есть, настоять заблокировать она не может, потому что Турция — это страна с рыночной экономикой, где, соответственно, самостоятельные независимые экономические субъекты вправе вести бизнес так, как им хочется», — сказал эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.