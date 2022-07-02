В то же время Анкара поставляет тяжелое вооружение Украине, в частности, речь идет о «Байрактарах», что в принципе противоречит дружественным отношениям с Россией.
«Официальная позиция Турции заключается в том, что это частная компания, и правительство к этому не имеет никакого отношения. То есть, настоять заблокировать она не может, потому что Турция — это страна с рыночной экономикой, где, соответственно, самостоятельные независимые экономические субъекты вправе вести бизнес так, как им хочется», — сказал эксперт.
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