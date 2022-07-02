По его словам, Турция еще может заартачиться и все же не разрешить двум новым странам войти в состав НАТО. История примеры такого поведения Анкары уже знает, уточнил специалист.
«Я могу напомнить об американской операции в Ираке в 2003 году. Тогда были достигнуты договоренности на высшем уровне, с участием хозяина Белого дома Джорджа Буша-младшего о том, что Турция позволит использовать свою территорию в качестве перевалочного пункта для осуществления военной операции на территории Ирака. Но недоработали американцы, и в турецком парламенте это решение было заблокировано, причем очень хитро», — напомнил он.
Эксперт пояснил, что турецкий парламент тогда не проголосовал против, но из-за проблем с кворумом квалифицированного большинства решение было заблокировано, несмотря на то, что руководители Турции и США договорились.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, однако их рассмотрение заблокировала Турция, выдвинувшая свои условия за положительное решение вопроса.
Первоначально речь шла о том, что обе страны-соискательницы членства в НАТО поддержат Анкару «в ее борьбе с террористическими организациями», в число которых входит Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт, организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы.
Также Реджепт Тайип Эрдоган попросил снять санкции с С-400, купленных у России, и в то же время включить Анкару в ранее обещанную Вашингтоном программу по поставкам истребителей F-35.
В России новость о расширении НАТО восприняли как угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО «станет сюрпризом», но меры будут военными.
Президент России Владимир Путин 16 мая сделал заявление о том, что расширение альянса носит искусственный характер и происходит в интересах США.
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