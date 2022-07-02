Американские либеральные элиты понимают, что срок НАТО на исходе, и им нужен другой блок, где есть ресурсы и неизбалованные люди. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог Дмитрий Дробницкий

Сухопутная операция: Царёв объяснил, зачем России нужен был Змеиный © CC BY-SA 4.0 / Фотонак /

«Поэтому возникает AUKUS, огромные инвестиции в реальный сектор Австралии, поэтому завинчиваются гайки в Канаде, Японию тянут туда. Не говоря уже о заявлении, что американский "гиперзвук" будет разрабатываться в сотрудничестве с партнерами по AUKUS, а не по НАТО. Это значит, что эта структура сливается», — пояснил политолог.

AUKUS — трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.

Однако, добавил Дробницкий, НАТО пока еще нужно Вашингтону как средство противостояния с Россией, однако «проживет» Североатлантический альянс уже недолго — порядка 10-ти лет.

«Понятно, почему Турция не хочет связываться с этим блоком, не хочет с ним никакого будущего. Если отключат от ФРС, евро вообще перестанет быть валютой», — резюмировал он.

Полностью интервью с Дмитрием Дробницким можно прочитать здесь.