Эксперт пояснил, что под избалованными людьми имеет в виду европейцев, которые не привыкли долго и тяжело работать. Например, рабочая неделя во Франции составляет 35 часов в неделю. А это в обстоятельствах гиперинфляции только добавит проблем.
«Поэтому возникает AUKUS, огромные инвестиции в реальный сектор Австралии, поэтому завинчиваются гайки в Канаде, Японию тянут туда. Не говоря уже о заявлении, что американский "гиперзвук" будет разрабатываться в сотрудничестве с партнерами по AUKUS, а не по НАТО. Это значит, что эта структура сливается», — пояснил политолог.
AUKUS — трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.
Однако, добавил Дробницкий, НАТО пока еще нужно Вашингтону как средство противостояния с Россией, однако «проживет» Североатлантический альянс уже недолго — порядка 10-ти лет.
«Понятно, почему Турция не хочет связываться с этим блоком, не хочет с ним никакого будущего. Если отключат от ФРС, евро вообще перестанет быть валютой», — резюмировал он.
Полностью интервью с Дмитрием Дробницким можно прочитать здесь.