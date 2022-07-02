Анкара, ранее наложившая вето на очередное расширение НАТО, вдруг поменяла свое решение и согласилась на включение в альянс Швеции и Финляндии на своих условиях. Что будет, если Запад не выполнит свои обещания перед президентом Турции, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Дмитрий Дробницкий

Глава Еврокомиссии рассказала, какие реформы могут привести Киев в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Под которыми Анкара понимает людей, входящих в Рабочую партию Курдистана, Революционную народно-освободительную партию-фронт, организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы. Многие члены этих организаций ведут свою деятельность на Западе.

Если Вашингтон затягивать обещанное, сказал Дробницкий, то Эрдоган будет затягивать процесс включения в НАТО Швеции и Финляндии.

«Причем он свою игру сыграл, ему половину затребованного выдадут. С С-400 вряд ли снимут санкции, а вот F-35 точно дадут. Не факт, что они ему нужны, хотя по определенным параметрам ему такие самолеты пригодятся. Но поставки F-35 это не главное — куда важнее то, что будет участие в технологическом процессе. Это определенного рода раскрытие технологий. Это Эрдогану важно», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что Турция также получит послабление санкций и по другим оружейным системам. Эрдоган отдает себе отчет в том, что Турция никогда не будет членом НАТО, поэтому хочет получить от альянса побольше «ништяков».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, однако их рассмотрение заблокировала Турция, выдвинувшая свои условия за положительное решение вопроса.

Первоначально речь шла о том, что обе страны-соискательницы членства в НАТО поддержат Анкару «в ее борьбе с террористическими организациями», в число которых входит Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт, организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы.

Также Реджепт Тайип Эрдоган попросил снять санкции с С-400, купленных у России, и в то же время включить Анкару в ранее обещанную Вашингтоном программу по поставкам истребителей F-35.

В России новость о расширении НАТО восприняли как угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО «станет сюрпризом», но меры будут военными.

Президент России Владимир Путин 16 мая сделал заявление о том, что расширение альянса носит искусственный характер и происходит в интересах США.

Полностью интервью с Дмитрием Дробницким можно прочитать здесь.