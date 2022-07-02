«Формально будет заявлено, что все хорошо, а на деле Эрдоган уже требует выдачи тех, кого он считает террористами. И это очень сложно будет для европейцев. Не выдашь — плохо, выдашь — еще хуже», — пояснил эксперт.
Он добавил, что сейчас очень интересно будет наблюдать за тем как европейцы реализуют обещанное турецкому президенту. Особенно увлекательным этот процесс будет для арабских лидеров, людям из Латинской Америки и стран тихоокеанского региона.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, однако их рассмотрение заблокировала Турция, выдвинувшая свои условия за положительное решение вопроса.
Первоначально речь шла о том, что обе страны-соискательницы членства в НАТО поддержат Анкару «в ее борьбе с террористическими организациями», в число которых число входит Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт, организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы.
В России новость о расширении НАТО восприняли как угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО «станет сюрпризом», но меры будут военными.
Президент России Владимир Путин 16 мая сделал заявление о том, что расширение альянса носит искусственный характер и происходит в интересах США.
Полностью интервью с Дмитрием Дробницким можно прочитать здесь.