Анкара, которая ранее наложила вето на очередное расширение НАТО, вдруг поменяла свое решение и согласилась на включение в альянс Швеции и Финляндии на своих условиях. И это ловушка для НАТО, считает политолог Дмитрий Дробницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Формально будет заявлено, что все хорошо, а на деле Эрдоган уже требует выдачи тех, кого он считает террористами. И это очень сложно будет для европейцев. Не выдашь — плохо, выдашь — еще хуже», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас очень интересно будет наблюдать за тем как европейцы реализуют обещанное турецкому президенту. Особенно увлекательным этот процесс будет для арабских лидеров, людям из Латинской Америки и стран тихоокеанского региона.

МИД РФ оценил перспективу участия ООН в трибунале над военными Украины © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Первоначально речь шла о том, что обе страны-соискательницы членства в НАТО поддержат Анкару «в ее борьбе с террористическими организациями», в число которых число входит Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт, организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы.

В России новость о расширении НАТО восприняли как угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО «станет сюрпризом», но меры будут военными.

Президент России Владимир Путин 16 мая сделал заявление о том, что расширение альянса носит искусственный характер и происходит в интересах США.

Полностью интервью с Дмитрием Дробницким можно прочитать здесь.