По его словам, решение альянса вполне ожидаемое. И то, что оно будет принято, было очевидно еще в Германии на G7. Однако относиться серьезно к этому не стоит, а правильно воспринимать эту новость как заявление блока, которому осталось де-юре примерно 10 лет.
«Де-факто он уже не существует. Он не существует уже достаточно давно. Это стало ясно на фоне нарастания напряженности на нашем юго-западном направлении. Это всего-навсего какие-то территории, где США либо могут разместить свою стратегическую инфраструктуру, либо не могут», — сказал он.
Это значит, добавил эксперт, что того НАТО, которое было в 70-80 годы, уже нет, как нет и «всесильной» «семерки».
Полностью интервью с Дмитрием Дробницким можно прочитать здесь.