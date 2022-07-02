На саммите НАТО, что завершился 30 июня в Мадриде, альянс утвердил новую стратегическую концепцию о том, что Россия представляет «самую значительную и прямую угрозу» безопасности НАТО. Как Москве стоит к этому относиться, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Дробницкий

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«Де-факто он уже не существует. Он не существует уже достаточно давно. Это стало ясно на фоне нарастания напряженности на нашем юго-западном направлении. Это всего-навсего какие-то территории, где США либо могут разместить свою стратегическую инфраструктуру, либо не могут», — сказал он.

Это значит, добавил эксперт, что того НАТО, которое было в 70-80 годы, уже нет, как нет и «всесильной» «семерки».

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