«Думаю, что когда мы возьмем Одессу, остров Змеиный надо превратить в крепость. Там должны быть бетонные, зарытые в землю помещения, которые выдерживают удары ракет. Такие сооружения строятся не на ходу и не во время военных действий», — сказал он.
Царёв добавил, что если бы за годы независимости Украина озаботилась этим вопросом, то сейчас Москве было бы крайне проблематично взять этот остров.
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.
В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.