Защита острова Змеиный - удовольствие дорогое, и решение Российской Федерации его оставить - правильное, поскольку польза от территории не сопоставима с затратами. Но в будущем эти 17 гектаров Москве лучше застроить

«Думаю, что когда мы возьмем Одессу, остров Змеиный надо превратить в крепость. Там должны быть бетонные, зарытые в землю помещения, которые выдерживают удары ракет. Такие сооружения строятся не на ходу и не во время военных действий», — сказал он.

Посол России заявила о разрыве дипотношений с Болгарией © Сommons.wikimedia/Nenko Lazarov

Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.

В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.