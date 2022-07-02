Многие граждане России сочли заявление ведомства о «шаге доброй воли» неудачным, заявив, что оно дискредитирует армию в глазах русских патриотов.
«Считаю, что само решение правильное, но медийное освещение этого решения, к сожалению, хромает», — сказал Царёв.
В период проведения СВО все чаще стали звучать утверждения, что в нынешнее время информационная война выходит на первый план, поэтому важно вести работу и на информационном фронте.
На днях в интервью изданию Украина.ру об этом сказал политолог, директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР Игорь Шорников. Он заявил, что «специфика военных действий сейчас такая, что информационное сопровождение порой важнее, чем то, что происходит на реальном поле боя».
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.
В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.