В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было в качестве шага доброй воли. Многим такая формулировка не понравилась. Это обстоятельство в интервью изданию Украина.ру прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

Многие граждане России сочли заявление ведомства о «шаге доброй воли» неудачным, заявив, что оно дискредитирует армию в глазах русских патриотов.

«Считаю, что само решение правильное, но медийное освещение этого решения, к сожалению, хромает», — сказал Царёв.

В период проведения СВО все чаще стали звучать утверждения, что в нынешнее время информационная война выходит на первый план, поэтому важно вести работу и на информационном фронте.

На днях в интервью изданию Украина.ру об этом сказал политолог, директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР Игорь Шорников. Он заявил, что «специфика военных действий сейчас такая, что информационное сопровождение порой важнее, чем то, что происходит на реальном поле боя».

НАТО фактически объявила войну России. Альянс с подачи США обещает Украине любую помощь © nato.int

В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.