Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли по настоянию Украины 1 июля в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации

Борщ вместо войны. Украина напала на Россию на кулинарном фронте © ali-a/pixabay.com

Украина подала соответствующую заявку в марте 2021 года, но сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, боевые действия якобы создали угрозу этому объекту культурного наследия, способствуя рассмотрению вопроса вне очереди. Каким образом боевые действия могут угрожать борщу, который может приготовить любой повар в любой стране мира, Джапарова не уточнила.

Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.