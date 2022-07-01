«За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что украинская армия в данном районе несет большие потери.
«Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском — 70», — уточнили в министерстве.
При этом из-за неудач ВСУ на поле боя растет число дезертиров и военнослужащих, уклоняющихся от участия в боевых действиях.
В Минобороны добавили, что украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений.
«Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — отметили в министерстве.
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.