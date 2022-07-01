Российские войска и силы Луганской Народной Республики продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, сообщили 1 июля в Минобороны

Войска РФ и ЛНР взяли под контроль все значимые дороги в Лисичанске - Мирошник © РИА Новости, Нина Зотина

Там добавили, что украинская армия в данном районе несет большие потери.

«Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском — 70», — уточнили в министерстве.

При этом из-за неудач ВСУ на поле боя растет число дезертиров и военнослужащих, уклоняющихся от участия в боевых действиях.

В Минобороны добавили, что украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений.

«Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — отметили в министерстве.

В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.