Пыткам подвергались 95% пленных, которые были освобождены Киевом в результате обмена с Москвой. Факты пыток проверят следователи, сообщили 1 июля в Telegram СК РФ

Пытали током, отрезали пальцы, заставляли петь гимн: как украинцы издеваются над пленными © Украина.ру Дениса Пушилина и омбудсмена республики Дарьи Морозовой, после обмена, совершенного 29 июня, установлено, что «95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения».

Подчеркивали, что многим предстоит лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов.

«Российские следователи проверят факты пыток военнослужащих ДНР… Действиям всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в материале.

В среду стало известно, что между Россией, ДНР и Украиной прошел обмен пленными по формуле «144 на 144». Среди обменянных военных были бойцы украинских националистических батальонов. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся по личному приказу российского президента Владимира Путина.