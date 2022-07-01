Отмечается, что, по сообщению главы ДНР Дениса Пушилина и омбудсмена республики Дарьи Морозовой, после обмена, совершенного 29 июня, установлено, что «95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения».
Подчеркивали, что многим предстоит лечение осложнений после огнестрельных ранений и переломов.
«Российские следователи проверят факты пыток военнослужащих ДНР… Действиям всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений, будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в материале.
В среду стало известно, что между Россией, ДНР и Украиной прошел обмен пленными по формуле «144 на 144». Среди обменянных военных были бойцы украинских националистических батальонов. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся по личному приказу российского президента Владимира Путина.