Необходимы профилактические меры на мировом уровне, чтобы не допустить возрождения нацизма. Об этом 1 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с учениками и преподавателями Белорусского государственного университета (БГУ), передает belta.by

Украина прошла две стадии нацизма, но третья может быть самой страшной - политолог Уралов © соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)

«На протяжении всей той войны мы плечом к плечу, наши народы, наши великие предки, отбивали атаку фашизма, спасали Европу. <…> Этот исторический урок важен не только для того, чтобы мы сохраняли священную память о всех тех, кто остановил нацизм, но и для того, чтобы мы сегодня не позволяли возродиться этой человеконенавистнической идеологии. А такие попытки мы наблюдаем все больше и больше — и в Прибалтике уже не один год, и на Украине. И необходимость профилактических действий на международной арене очевидна», — заявил Лавров.

По его словам, ученые-историки и правоохранительные органы России и Белоруссии работают слаженно над установлением фактов преступлений немецко-фашистских карателей и их приспешников.

В середине июня в Минске состоялась тематическая конференция с участием парламентариев двух стран, посвященная как раз такой работе, напомнил глава МИД РФ.