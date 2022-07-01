Флаг Евросоюза установили в Верховной Раде Украины. Об этом 1 июля сообщил в соцсетях спикер украинского парламента Руслан Стефанчук

Глава Еврокомиссии рассказала, какие реформы могут привести Киев в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк написал Стефанчук, опубликовав фотографию двух флагов у трибуны Рады.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.