Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и Владимиром Зеленским, рассказала, какие реформы помогут привести страну в Евросоюз, передает 1 июля РИА Новости

«Морковка для осла»: Азаров спрогнозировал, возьмут ли Украину в кандидаты на членство в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По словам главы ЕК, «необходимо как можно быстрее назначить нового руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией».

«Что касается реформы Конституционного суда, то необходимо законодательно предусмотреть процедуру отбора судей в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — указала фон дер Ляйен.

Она также призвала воплощать в жизнь законы, направленные на борьбу с олигархами.

«Необходимо также принять новый закон по СМИ, который привел бы украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС», — добавила глава Еврокомиссии.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение антикоррупционных и судебных реформ, усиление борьбы с олигархами.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.