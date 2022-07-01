«Глаза боятся, руки делают»: Финляндия арендует земли у своих граждан для укрепления обороны на границе с Россией
«Глаза боятся, руки делают»: Финляндия арендует земли у своих граждан для укрепления обороны на границе с Россией
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Министр подчеркнул, что на финско-российской границе на данный момент очень спокойно, а посольство Финляндии в Москве остается открытым.

«У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», — призвал он.

По словам Хаависто, после начала российской спецоперации на Украине доверие исчезло и на его восстановление потребуется время.

«Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», — уточнил он.

 