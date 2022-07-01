Министр подчеркнул, что на финско-российской границе на данный момент очень спокойно, а посольство Финляндии в Москве остается открытым.
«У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», — призвал он.
По словам Хаависто, после начала российской спецоперации на Украине доверие исчезло и на его восстановление потребуется время.
«Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», — уточнил он.