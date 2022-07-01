Доверие между Россией и Европейским союзом (ЕС) со временем может быть восстановлено. Такое развитие событий допустил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, передает 30 июня El Mundo

«Глаза боятся, руки делают»: Финляндия арендует земли у своих граждан для укрепления обороны на границе с Россией © Погрануправление ФСБ РФ

«У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», — призвал он.

По словам Хаависто, после начала российской спецоперации на Украине доверие исчезло и на его восстановление потребуется время.

«Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», — уточнил он.