Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел (МИД) России Петр Ильичев 30 июня оценил участие ООН в трибунале над военными Украины, передает РИА Новости

Президенту Сирии предложили поучаствовать в трибунале над украинскими нацистами © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ильичев добавил, что российская сторона «не очень позитивно» относится к международной юстиции «в том виде, в котором она задумана».

Дипломат указал, что главная цель трибунала заключается не только в том, чтобы наказать виновных, также важно и способствовать национальному примирению.

«Мы очень скептически относимся [к перспективе привлечения ООН] по причине имеющегося опыта», — сказал он.

На днях председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать международный трибунал, который бы осудил преступления киевского режима. По его словам, трибунал должен заняться изучением преступлений украинских властей не только в Донбассе, но и в собственной стране.