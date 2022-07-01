«Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии, по Руанде, — очень низкая эффективность, очень затратно и не всегда беспристрастное правосудие. После Международного трибунала по бывшей Югославии главным образом сербы пострадали», — напомнил он.
Ильичев добавил, что российская сторона «не очень позитивно» относится к международной юстиции «в том виде, в котором она задумана».
Дипломат указал, что главная цель трибунала заключается не только в том, чтобы наказать виновных, также важно и способствовать национальному примирению.
«Мы очень скептически относимся [к перспективе привлечения ООН] по причине имеющегося опыта», — сказал он.
На днях председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать международный трибунал, который бы осудил преступления киевского режима. По его словам, трибунал должен заняться изучением преступлений украинских властей не только в Донбассе, но и в собственной стране.