Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов, передало 30 июня Болгарское национальное телевидение

Польша и Болгария соревнуются в невыгодном для них конкурсе русофобов - Скориков © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Она отметила, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры».

«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — подчеркнула дипломат.

В начале недели Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Объясняя причину данного поступка, болгарский премьер-министр Кирил Петков сказал, что дипломатов из России якобы уличили в шпионаже. В свою очередь, в МИД России пообещали, что Москва ответит на этот шаг.