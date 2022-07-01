Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий.
Она отметила, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — подчеркнула дипломат.
В начале недели Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Объясняя причину данного поступка, болгарский премьер-министр Кирил Петков сказал, что дипломатов из России якобы уличили в шпионаже. В свою очередь, в МИД России пообещали, что Москва ответит на этот шаг.