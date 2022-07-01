Бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер на днях заявил, что Владимир Зеленский «сошел с ума», передает Nachdenkseiten

Зеленский нашел козла отпущения за все поражения Украины - Кива © president.gov.ua

«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <…>. Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что "тучи сгущаются"», — отметил он.

Виммер считает, что все «воинствующие державы» должны были уже в первые часы специальной военной операции работать над достижением консенсуса между Москвой и Киевом мирным путем. По его словам, такая возможность была и на саммите в Мадриде во время встреч НАТО и стран «Большой семерки» (G7). Политик заявил, что никто этого не сделал, поскольку «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни разу не слышала призывов к миру на Украине во время встреч НАТО и стран «Большой семерки».