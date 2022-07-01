Ход спецоперации на Украине ускорится после того, как союзные войска Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) установят контроль над Лисичанском. Такой прогноз 30 июня озвучил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости

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