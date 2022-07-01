Он отметил, что после того, как ситуация на луганском направлении дойдет до «логического завершения», силы с этого направления перебросят в ДНР. Это, по словам Пушилина, «позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики».
На днях первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что российская спецоперация на Украине не будет завершена до тех пор, пока не будут прекращены обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза.