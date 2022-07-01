«Я бы не сказал, что это жест доброй воли. Это трезвый расчет. Думаю, что если украинцы попробуют высадиться на этом острове и водрузить свой флаг, они снова будут нести значительные потери, и вряд ли смогут там закрепиться», — сказал Царёв.
Он добавил, что если украинские военные водрузят на острове флаг и уплывут — это одно, но если они высадятся и поставят там свое подразделение, то оно будет зачищено.
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.
В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.