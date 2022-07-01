В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было в качестве шага доброй воли. Что будет, если Украина снова попытается захватить эту территорию, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

«Я бы не сказал, что это жест доброй воли. Это трезвый расчет. Думаю, что если украинцы попробуют высадиться на этом острове и водрузить свой флаг, они снова будут нести значительные потери, и вряд ли смогут там закрепиться», — сказал Царёв.

Он добавил, что если украинские военные водрузят на острове флаг и уплывут — это одно, но если они высадятся и поставят там свое подразделение, то оно будет зачищено.

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В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.