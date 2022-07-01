Защита острова Змеиный - удовольствие дорогое, и решение его оставить - правильное. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

«Остров находится достаточно далеко от российских берегов. Ближайшая точка — Херсонская область, 300 км. А до Крыма 200 км. От Севастополя почти 300. Мы можем прикрывать остров только достаточно дорогими ракетами — «Калибр», «Бастион», «Искандер». Остров находится под постоянными обстрелами украинских войск. Почему под постоянными? Потому что расстояние от него до украинских систем нанесения огня примерно 40-50 км», — сказал Царёв.

Глава ДНР рассказал о переговорах с Украиной по обмену пленными © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последних у Киева крайне недостаточно, чтобы переломить ситуацию на фронте, но достаточно для того, чтобы переломить ситуацию на острове. Иными словами, подытожил экс-депутат, пребывание на Змеином обходится необоснованно дорого при минимальной пользе.

«Остров — такой чемодан без ручки. С политической точки зрения — да, это политическая победа Зеленского, которой сейчас он будет козырять и перебивать то, что ВСУ пришлось оставить Лисичанск и Северодонецк.

С военной точки решение российских Вооруженных сил совершенно правильное, причем и с точки зрения подвоза боеприпасов, которые мы должны доставлять на остров с угрозой подтопления кораблей», — добавил он.

Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию. В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.