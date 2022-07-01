Президент Франции Эммануэль Макрон пытался «образумить» американского коллегу Джо Байдена, который планирует ограничить импорт нефти из России. Об этом на днях заявил обозреватель Стивен Хейворд в статье для New York Post (NYP)

Фиктивные сущности: Дудчак прокомментировал желание Байдена регулировать мировые цены на нефть © Марина Полякова Джимми Картера.

По его словам, что мероприятие с участием американского лидера и встречу, которая состоялась в Японии в 1979 году, объединяет присутствие на них «спятившего» президента США. Он отметил, что Байден, призывая ввести ограничения цен на российскую нефть, просит страны Ближнего Востока увеличить поставки ресурса в западные страны.

Хейворд заявил, что глава Белого дома собирается повторить все политические ошибки Картера.

«Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели», — написал журналист.

Обозреватель отметил, что помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от «прилюдного конфуза». По мнению Хейворда, американский лидер не замечает, что Европа желает добиться смягчения санкций против России, которые угрожают нанести экономикам стран ЕС больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.