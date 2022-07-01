Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три возможных исхода конфликта на Украине, передает 1 июля The Spactator

«Не о контрнаступлении». Бородай рассказал, о чем сейчас больше всего мечтают в ВСУ © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк заявил, что в таком случае Россия в результате «получит 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря».

Киссинджер подчеркнул, что такой вариант стал бы победой российской стороны, при этом значение Североатлантического альянса будет «не столь решающим», как считалось прежде.

Второй сценарий предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» с Крыма. Политик считает, что в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Третий сценарий предполагает, что Украина сможет «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации. Это будет означать проигрыш Москвы. Киссинджер отметил, что в таким случае Киев окажется перевооружен. По его словам, в таком случае между Украиной и НАТО будут налажены тесные связи, либо государство станет станет частью альянса.

Бывший госсекретарь США уверен, что Владимир Зеленский намерен реализовать третий вариант. Политик назвал этот сценарий «существенным достижением» для западных государств. Он добавил, что Североатлантический альянс станет еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».

«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», — сказал он.

В июне политолог Анатоль Ливен заявлял, что излишнее втягивание США в конфликт на Украине грозит прямым военным столкновением с Россией. Он называл наименее благоприятный исход ситуации на Украине и допускал развитие войны США и России из-за помощи Вашингтона Киеву.