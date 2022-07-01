Ведутся переговоры по новому обмену военнопленными с украинской стороной. Будет сделано все, чтобы солдаты вернулись домой, заявил 30 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1»

Обмен военнопленными, шаг доброй воли по Змеиному. Итоги 30 июня на Украине © Головне управління розвідки Міноборони України

Он отметил, что возвращение пленных является одной из задач ДНР.

Пушилин также рассказал, что большинство возвращенных из украинского плена солдат подвергались пыткам. По его словам, условия содержания военнопленных на Украине были «за рамками нормального обращения», а многим вернувшимся солдатам потребовалась срочная медицинская помощь.

В среду стало известно, что между Россией, ДНР и Украиной прошел обмен пленными по формуле «144 на 144». Среди обменянных военных были бойцы украинских националистических батальонов. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся по личному приказу российского президента Владимира Путина.