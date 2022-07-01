Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля

Россияне могут оформить необходимые для въезда документы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

В МИД РФ рассказали, как Москва ответит на визовый режим с Украиной © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В конце мая Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий. Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией 17 июня.