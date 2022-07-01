«Союзные войска атакуют Лисичанск с четырех сторон», — написал Мирошник.
Он добавил, что в пригороде города «с юга и востока большинство населенных пунктов уже контролируется союзными войсками ЛНР и России».
Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров фразой «сегодня-завтра» описал сроки освобождения Лисичанска. Он рассказал, что в ходе операции по освобождению уже удалось добиться хороших результатов: были захвачены пленные и иностранное оружие. Российская армия получила подкрепление в виде новой техники и солдат, пояснил Кадыров.