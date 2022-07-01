Союзные силы Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил (ВС) России ведут наступление на Лисичанск с четырех направлений. Об этом 1 июля сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник в своем Telegram

«Этот орешек очень крепкий»: Бородай рассказал, когда Лисичанск будет зачищен и освобожден от украинской армии © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк написал Мирошник.

Он добавил, что в пригороде города «с юга и востока большинство населенных пунктов уже контролируется союзными войсками ЛНР и России».

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров фразой «сегодня-завтра» описал сроки освобождения Лисичанска. Он рассказал, что в ходе операции по освобождению уже удалось добиться хороших результатов: были захвачены пленные и иностранное оружие. Российская армия получила подкрепление в виде новой техники и солдат, пояснил Кадыров.