«Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя», — говорится в материале.
В микрорайоне появится 12 пятиэтажных домов, общая площадь застройки составит 115 гектаров. Сейчас на стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники.
В Минобороны добавили, что на территории строительства произвели разминирование от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.
В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины. На встрече, в частности, обсуждался мастер-план развития Мариуполя и будущее «Азовстали».