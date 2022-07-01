«Сложно и дорого»: волонтер из Крыма рассказала, кто должен помочь отстроить Мариуполь
«Сложно и дорого»: волонтер из Крыма рассказала, кто должен помочь отстроить Мариуполь
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
«Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя», — говорится в материале.

В микрорайоне появится 12 пятиэтажных домов, общая площадь застройки составит 115 гектаров. Сейчас на стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники.

В Минобороны добавили, что на территории строительства произвели разминирование от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.

В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины. На встрече, в частности, обсуждался мастер-план развития Мариуполя и будущее «Азовстали».

 