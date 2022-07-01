«Для ясности: именно поляки и литовцы в случае чего будут воевать за американцев и англичан, а не наоборот. Так же, как это происходит с украинцами сегодня. Англосаксы очень смело призывают их к сопротивлению, заявляя о своей поддержке, но погибать должны именно украинцы. Так было всегда в истории и геополитике. Наши народы нужны как пушечное мясо и дешевая рабочая сила, но никто и никогда не собирался нас защищать», — сказал Рэнкас.
Он подчеркнул, что каждый раз, когда власти Польши что-то просят у США, как в прошлый раз ракетные системы HIMARS, вспоминает, как « у англосаксов было принято посылать поляков на войну с Россией с косами. В этот раз, уверен политолог, вооружение, которое Вашингтон предложит Варшаве будет примерно такого же уровня сложности.
То же самое, заметил он, сейчас происходит и с Украиной: дорогая техника, которой якобы помогают Киеву, чаще всего оказывается в лагерях террористов в оккупированной части Сирии. А те образцы, которые все же доходят до боевых действий на Украине — по-прежнему обслуживаются западными наемниками.
«Факты налицо: славяне должны погибать с обеих сторон, а не приобретать более сложные военные технологии. Они зарезервированы для англо-саксонской расы господ», — заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.