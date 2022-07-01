Президент Польши Анджей Дуда заявил, что армия страны будет увеличена вдвое, однако пока Варшава только отдала свое тяжелое вооружение Украине, ничего не получи взамен, кроме обещаний. Что это значит в нынешних обстоятельствах, в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Конрад Рэнкас

«Для ясности: именно поляки и литовцы в случае чего будут воевать за американцев и англичан, а не наоборот. Так же, как это происходит с украинцами сегодня. Англосаксы очень смело призывают их к сопротивлению, заявляя о своей поддержке, но погибать должны именно украинцы. Так было всегда в истории и геополитике. Наши народы нужны как пушечное мясо и дешевая рабочая сила, но никто и никогда не собирался нас защищать», — сказал Рэнкас.

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То же самое, заметил он, сейчас происходит и с Украиной: дорогая техника, которой якобы помогают Киеву, чаще всего оказывается в лагерях террористов в оккупированной части Сирии. А те образцы, которые все же доходят до боевых действий на Украине — по-прежнему обслуживаются западными наемниками.

«Факты налицо: славяне должны погибать с обеих сторон, а не приобретать более сложные военные технологии. Они зарезервированы для англо-саксонской расы господ», — заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.