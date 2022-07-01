«В первую очередь, в ад попала польская экономика, вынужденная подчиниться правилам Соглашения об ассоциации с Европейскими Сообществами, заключенного 16 декабря 1991 года. Именно в результате этого соглашения в течение следующих 13 лет польский рынок был последовательно "высушен" и захвачен западными странами — при этом поляки все это время не могли пользоваться никакими правами граждан стран ЕС», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что на практике статус кандидата иногда влияет на ситуацию в стране больше, чем ее окончательное членство в ЕС, и именно в этот период происходят самые важные изменения в экономике страны. А уже к моменту слияния с альянсом государству уже нечего защищать и не с чем участвовать в так называемой общей экономической политике ЕС.
Политолог заметил, что украинцы это уже давно знают из сериала «Слуга народа», где на длинный список ультимативных европейских требований украинский кинопрезидент только и смог, что послать шантажистов по известному адресу.
«Как жаль, что Вася Голобородько действительно не стал главой государства вместо исполнителя своей роли, во всем слушающегося Запада Владимира Зеленского», — резюмировал Рэнкас.
В четверг, 23 июня, большинство депутатов Европаламента приняли резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС.
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал это решение «историческим». В Кремле же оценили произошедшее как подтверждение того, что ЕС продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства для «сдерживания» России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.