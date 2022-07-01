Путь кандидата в члены ЕС Польша уже прошла, поэтому жители этой страны хорошо представляют, какую цену приходится платить странам за вступление в альянс - то же самое ждет и Украину, рассказал в интервью изданию Украина.ру польский политолог Конрад Рэнкас

«В первую очередь, в ад попала польская экономика, вынужденная подчиниться правилам Соглашения об ассоциации с Европейскими Сообществами, заключенного 16 декабря 1991 года. Именно в результате этого соглашения в течение следующих 13 лет польский рынок был последовательно "высушен" и захвачен западными странами — при этом поляки все это время не могли пользоваться никакими правами граждан стран ЕС», — пояснил эксперт.

Лукашенко указал на важность защиты Белоруссии от НАТО © president.gov.by

Политолог заметил, что украинцы это уже давно знают из сериала «Слуга народа», где на длинный список ультимативных европейских требований украинский кинопрезидент только и смог, что послать шантажистов по известному адресу.

«Как жаль, что Вася Голобородько действительно не стал главой государства вместо исполнителя своей роли, во всем слушающегося Запада Владимира Зеленского», — резюмировал Рэнкас.

В четверг, 23 июня, большинство депутатов Европаламента приняли резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал это решение «историческим». В Кремле же оценили произошедшее как подтверждение того, что ЕС продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства для «сдерживания» России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.