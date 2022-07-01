«Главное уже сделано — восстановлена историческая справедливость. И мы понимаем, что мы уже не одни, мы в составе большой семьи фактически. Юридически еще это не формализовано, но фактически — это так», — заявил он.
Сальдо подчеркнул, что жители Херсонской области ощущают большую поддержку — и материальную, и методологическую, и гуманитарную — от своих соседей из Крыма, ЛНР и ДНР.
«Они нам дают уверенность в том, что мы даже быстрее, чем они, идем, потому что уже есть наработанный определенный опыт. Поэтому главное достижение именно в этом. Мы быстрее идем по пути реформирования и реконструкции всех внутрихозяйственных и внутриполитических процессов», — пояснил чиновник.
Он резюмировал, что гуманитарной катастрофы в регионе нет, однако задач, которые нужно решить много, и работа в этом направлении ведется.
На днях заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью изданию Украина.ру сообщил, что в ближайшее время в регионе пройдет референдум по присоединению области к России.
Полностью интервью с Владимиром Сальдо моно прочитать здесь.