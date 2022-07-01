На днях исполнится ровно четыре месяца, как Херсонская область перешла под контроль российских военных. Что за это время было сделано, в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо

«Главное уже сделано — восстановлена историческая справедливость. И мы понимаем, что мы уже не одни, мы в составе большой семьи фактически. Юридически еще это не формализовано, но фактически — это так», — заявил он.

Бородай: Херсон предстоит освободить еще от одного «класса» нацистов © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Они нам дают уверенность в том, что мы даже быстрее, чем они, идем, потому что уже есть наработанный определенный опыт. Поэтому главное достижение именно в этом. Мы быстрее идем по пути реформирования и реконструкции всех внутрихозяйственных и внутриполитических процессов», — пояснил чиновник.

Он резюмировал, что гуманитарной катастрофы в регионе нет, однако задач, которые нужно решить много, и работа в этом направлении ведется.

На днях заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью изданию Украина.ру сообщил, что в ближайшее время в регионе пройдет референдум по присоединению области к России.

Полностью интервью с Владимиром Сальдо моно прочитать здесь.