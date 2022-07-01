Отдельные представители российского шоу-бизнеса не поддержали спецоперацию и уехали из страны. Почему они это сделали и чем это чревато в будущем, в интервью изданию Украина.ру рассказала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица

«Чисто по-человечески можно понять людей, то есть деятели культуры — они живут в своём собственном мире. Внезапно… Действительно, внезапно для меня, хотя я имела печальный опыт 2015 года «канселлинга» (культурной отмены. — Ред.), для меня было очень тяжело, действительно, то, что происходило. Я приехала из Парижа, по привычке на следующий день иду заниматься, открываю крышку рояля, и я понимаю, что мне заниматься незачем, у меня нет концертов. У меня всё отменено, у меня отобрали голос», — сказала пианистка.

Украинцев хотят принудительно депортировать из зоны боевых действий © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force Анны Нетребко, которая хотела остаться вне политики, а в итоге с одной стороны получила отмену концертов, с другой — разочарование со стороны поклонников.

«То есть это трагедия человеческая, но всегда надо взять себя в руки и подумать просто о том, что было и что будет. И где твоё место в истории. Это тяжело, я не отрицаю. Но мы все должны найти своё место в истории, а не в своём мирке», — подытожила пианистка.

Валентина Лисица — американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.

В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), «Консертгебау» (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества («Wiener Musikverein»).

В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине «провокационными».

Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.

Полностью интервью с пианисткой можно прочитать здесь.