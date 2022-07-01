Американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица в интервью изданию Украина.ру рассказала, что киевский режим все восемь лет с начала Майдана создавал для всего мира совершенно нечеловеческий образ людей Донбасса

Украина разорвет отношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР - Зеленский © AP, Efrem Lukatsky

«Для меня было важно, чтобы люди на Западе это увидели, и они увидели людей, таких же, как они, которые так же сидят и слушают со слезами на глазах музыку. А людей Донбасса — их расчеловечивали все это время. Вот то, с чем я пыталась бороться. И так получилось, что мне удалось показать это», — сказала она.

Как результат, резюмировала пианистка, ей «доставалось на орехи»: концерты отменяли, а от нее требовали выступать «за мир».

Валентина Лисица — американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.

В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), «Консертгебау» (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества («Wiener Musikverein»).

В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине «провокационными».

Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.

Полностью интервью с пианисткой можно прочитать здесь.