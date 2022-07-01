Пианистка рассказала, что когда начался Майдан, она взяла на себя роль журналиста, переводя для жителей Запада информацию о реально происходящем в ее родной стране, не перестала она это делать и с началом спецоперации, за что в итоге и поплатилась отменами концертов.
«Русофобия взорвалась совершенно. Я на момент начала (спецоперации. — Ред.) находилась в Италии, и первым делом наши итальянские соседи вырвали нам электричество, когда нас не было дома. Просто с мясом вырвали провода. Ну, такие мелочи.
Да, стало можно ненавидеть русских открыто. Естественно, начали отменяться концерты. Сначала начали требовать писать покаянные письма, требовали отречься, осудить, сказать, что ты «за мир». Я говорю: я за мир уже восемь лет. Вот, смотрите, у меня фотография, я на митингах «Спасите детей Донбасса», вам тогда было не интересно», — рассказала она.
Валентина Лисица — американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.
В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), «Консертгебау» (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества («Wiener Musikverein»).
В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине «провокационными».
Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.
Полностью интервью с пианисткой можно прочитать здесь.