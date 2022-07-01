Американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русофобия на Западе в последнее время «взорвалась совершенно», что артистка прочувствовала на себе

Украинцев хотят принудительно депортировать из зоны боевых действий © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force

«Русофобия взорвалась совершенно. Я на момент начала (спецоперации. — Ред.) находилась в Италии, и первым делом наши итальянские соседи вырвали нам электричество, когда нас не было дома. Просто с мясом вырвали провода. Ну, такие мелочи.

Да, стало можно ненавидеть русских открыто. Естественно, начали отменяться концерты. Сначала начали требовать писать покаянные письма, требовали отречься, осудить, сказать, что ты «за мир». Я говорю: я за мир уже восемь лет. Вот, смотрите, у меня фотография, я на митингах «Спасите детей Донбасса», вам тогда было не интересно», — рассказала она.

Валентина Лисица — американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.

В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), «Консертгебау» (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества («Wiener Musikverein»).

В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине «провокационными».

Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.

Полностью интервью с пианисткой можно прочитать здесь.