Какое влияние музыка оказывает на жизнь людей во время боевых действий, и может ли она ускорить наступление мира? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица

Приказ уничтожить Авдеевку, принудительная депортация, обмен пленными. Хроника событий на Украине на утро 30 июня © Головне управління розвідки МО України / Telegram

«Музыка приближает мир даже не в том смысле сейчас, что в военное время она просто такая приятная для души, приятно отдохнуть, послушать и отключиться. Нет, музыка приобретает для нас в такое время особое значение. Это то, что мы передаём детям, то, что мы должны сохранить. Я бы сказала, что у нас культурный фронт», — подчеркнула артистка.

Поэтому, резюмировала она, деятели культуры, музыканты, в настоящее время не могут отсиживаться и говорить, что они вне политики, «сейчас музыка именно важна как оружие — для приближения мира. И нельзя это оружие уронить».

Валентина Лисица — американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.

В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), «Консертгебау» (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества («Wiener Musikverein»).

В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине «провокационными».

Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.

Полностью интервью с пианисткой можно прочитать здесь.