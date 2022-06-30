Насколько на освобожденных территориях сейчас нужны концерты и в целом культурные мероприятия, в интервью изданию Украина.ру рассказала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица

Украинцев хотят принудительно депортировать из зоны боевых действий © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force

«Помните фотографию — на фоне Сталинграда, на фоне обломков балетная школа, дети тренируются. Мы не можем скорбеть, мы должны строить будущее немедленно, вот прямо сейчас.

У нас нет времени скорбеть, скорбеть мы будем потом. Мы будем оплакивать наших погибших, этому тоже будет время. Это надо будет пережить, эти душевные травмы, но сейчас для этого нет времени, нет времени остановиться. Надо срочно строить что-то, именно давать будущее, давать надежду людям, не обмануть их надежды» — заявила пианистка.

Она подчеркнула, что людям, которые пережили все ужасы боевых действий и до сих пор остаются без элементарных бытовых благ, конечно, очень нужны еда, вода и одежда, но про душу забывать тем более нельзя.

«Материальное мы восстановим, а духовное можно восстанавливать прямо сейчас. И люди этого жаждут», — подытожила она.

Валентина Лисица — американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.

В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), «Консертгебау» (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества («Wiener Musikverein»).

В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине «провокационными».

Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.

Полностью интервью с пианисткой можно прочитать здесь.