«Соловьев — это ведь не только программа "Вечер с Соловьевым", и не только программа "Полный контакт". Он в определенном смысле и медиаменеджер, человек, сделавший "Соловьев live", который уже вещает на телевидении. И Соловьев является, вне всякого сомнения, ЛОМом (лидером общественного мнения — Ред.), с точки зрения влияния на людей в интернете. Таких очень мало. Это фактор Левитана, который был для Гитлера одним из главных врагов. Конечно, Рудольфович олицетворяет собой очень принципиальную позицию, и, конечно, он должен, с этой точки зрения, и быть врагом номер один», — сказал Гаспарян.
Он добавил, что то же самое относится к Дмитрию Киселеву.
«На втором месте Дмитрий Константинович Киселев, тоже примерно по той же конфигурации, потому что это и "Вести недели", и это медиа-группа "Россия Сегодня". То же самое относится к Маргарите Симоньян, потому что это RT и "Россия Сегодня"», — объяснил политолг.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
*Деятельность организации запрещена в РФ
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.