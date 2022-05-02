Политолог и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем завербованные эсбэушниками неонацисты из Украины готовили покушение на Владимира Соловьева, на Дмитрия Киселева и других российских журналистов

Не только Соловьев: стало известно, кого еще собирались убить завербованные СБУ неонацисты © CC0, Pixabay

Он добавил, что то же самое относится к Дмитрию Киселеву.

«На втором месте Дмитрий Константинович Киселев, тоже примерно по той же конфигурации, потому что это и "Вести недели", и это медиа-группа "Россия Сегодня". То же самое относится к Маргарите Симоньян, потому что это RT и "Россия Сегодня"», — объяснил политолг.

В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.

*Деятельность организации запрещена в РФ

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.