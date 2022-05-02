Сейчас собирается целая международная ликвидационная комиссия по Украине. Об этом сообщил политолог и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Украина захотела немецкого ленд-лиза, потери Украины, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 1 мая © из открытых источников

По его словам, Румынии нужна Черновицкая область.

«Многие не знают, но Черновицкую область им фюрер в свое время отдал, румыны же тоже должны были что-то контролировать. Им отдали Черновицкую область, но, поскольку Румыния тогда поглотила Бессарабию, то им отдали часть Одесской области, включая Одессу. <…> И третий кейс — это Венгрия с Закарпатьем. Самое главное, что здесь Владимир Путин ничего не говорил по этому поводу, ни разу это не звучало, но они поняли, что это приглашение к банкету. Сгорел сарай — гори и хата. В Киеве понимают прекрасно, что с Юго-Востоком надо попрощаться, сделать тете ручкой. Они это отлично понимают!», — заверил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.