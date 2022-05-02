«Что делают поляки? Они прекрасно понимают, что все равно это рухнет, никаких шансов (на победу Киева — ред.) здесь нет по определению. Соответственно, они очень хотят Восточные кресы вернуть назад. Идеальный вариант — ты заводишь войска вроде как на подмогу, войска квартируются в пяти областях, это Галиция и Волынь, никуда больше они не двигаются. Потом, когда все рушится, вы говорите: ну а что, Украины больше нет, а это наши земли, отторгнутые Сталиным… И всё, и это возвращение в формат двадцатых-тридцатых годов (прошлого века — Ред.). Это глобальная цель», — сказал Гаспарян.
По его словам, Румынии нужна Черновицкая область.
«Многие не знают, но Черновицкую область им фюрер в свое время отдал, румыны же тоже должны были что-то контролировать. Им отдали Черновицкую область, но, поскольку Румыния тогда поглотила Бессарабию, то им отдали часть Одесской области, включая Одессу. <…> И третий кейс — это Венгрия с Закарпатьем. Самое главное, что здесь Владимир Путин ничего не говорил по этому поводу, ни разу это не звучало, но они поняли, что это приглашение к банкету. Сгорел сарай — гори и хата. В Киеве понимают прекрасно, что с Юго-Востоком надо попрощаться, сделать тете ручкой. Они это отлично понимают!», — заверил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.