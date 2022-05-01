Энергетика Европы зависела от российской в целом на 30%, Восточная Европа - на 40-50%, где-то есть страны и выше. Об этом сообщил политтехнолог, депутат Государственной Думы восьмого созыва Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Отказываясь от российского газа Польша и Болгария исходили из логики имбецилов - Гаспарян © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что Европа заполняется украинскими беженцами.

«Пять миллионов пришли — придут еще больше, начнется криминал. В Европе начнутся условные преддевяностые годы, потому что девяностые им еще предстоят, а преддевяностые сейчас начнутся. В этом смысле — это уже тоже большой удар», — объяснил депутат.

Президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в «недружественные страны» на рубли. Он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из «недружественных стран» будут обязаны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок.

Bloomberg узнал количество европейских компаний, готовых платить за российский газ в рублях. По данным его источника, десять импортеров открыли спецсчета в «Газпромбанке» для оплаты по новой схеме, а четыре ком уже расплатились в российской валюте, предполагается, что это компании из Германии, Франции, Австрии и Венгрии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.