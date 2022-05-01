«Энергетика — это еще не вся экономика. Какую-то часть они заместят сейчас, всеми силами будут искать замещение, какую-то часть на ресурсе экономии восполнят, и получат они падение процентов на десять ВВП, некоторые страны по итогу года экономически упадут. Все эти постковидные оживления экономики — они не состоятся, заглохнут, все отыграют назад. Это не приведет к гигантскому крушению, но, тем не менее, это создаст массу всевозможных неудобств, долгов, это будет вести к дальнейшей деградации экономической ситуации в Европе. Плюс, туда наслаивается социальная ситуация», — сказал Матвейчев.
Он напомнил, что Европа заполняется украинскими беженцами.
«Пять миллионов пришли — придут еще больше, начнется криминал. В Европе начнутся условные преддевяностые годы, потому что девяностые им еще предстоят, а преддевяностые сейчас начнутся. В этом смысле — это уже тоже большой удар», — объяснил депутат.
Президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в «недружественные страны» на рубли. Он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из «недружественных стран» будут обязаны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок.
Bloomberg узнал количество европейских компаний, готовых платить за российский газ в рублях. По данным его источника, десять импортеров открыли спецсчета в «Газпромбанке» для оплаты по новой схеме, а четыре ком уже расплатились в российской валюте, предполагается, что это компании из Германии, Франции, Австрии и Венгрии.
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