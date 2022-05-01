Боевики на заводе "Азовсталь" в Мариуполе контролировали, чтобы мирные жители не выходили по "зеленому коридору", и не давали шанса спастись, заявила журналистам сотрудница "Азовстали" Наталья Усманова, вывезенная во время эвакуации с завода в воскресенье, сообщает РИА Новости

"Вы просто не знаете, сколько чего нам там пришлось пережить и какой это страх. Страх безысходности, понимаете, загнали просто в клетку и не дают шанса спастись. Они даже сами приходят и они запугивают, что "мы вас здесь похороним", — сказала она.



По словам Усмановой, после объявления по радио "зеленого коридора" боевики специально приходили в помещение, где находились мирные жители, и контролировали, чтобы никто не вышел.

"Были такие ситуации, когда… по радио говорят "зеленый коридор", типа можно выходить. А они приходят, сидят у нас в бункере, заговаривают зубы и контролируют, чтобы никто не ушел… В итоге он просидел весь день, проконтролировал, что все на месте остались, и пошёл к себе на позиции", — сказала она.

Усманова не смогла точно сказать, были ли это военные или из боевики "Азова" (против них в России возбуждено уголовное дело).

Три автобуса с беженцами вывезли с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату кварталов 40 человек: 18 мужчин, 14 женщин, 8 детей.

Ещё 46 человек накануне вышли самостоятельно с прилегающих к заводу территорий. Война до последнего украинца. Володин назвал Зеленского игрушкой в руках Вашингтона © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за эвакуацией наблюдали сотрудники МККК и ООН.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.

Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.