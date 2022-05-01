С каждым днем дезертирства из Вооруженных сил Украины (ВСУ) только больше. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

СМИ рассказали о дезертировавших британских военных, отправившихся на Украину © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Алексей) Арестович, о том, что все уже, мы завтра будем на Красной площади. А совсем другое дело — ты находишься на передовой, ты понимаешь, насколько тебе погано», — сказал Гаспарян.

Накануне Минобороны РФ распространило кадры допроса сдавшегося в плен украинского военнослужащего. По его словам, в ВСУ все больше случаев дезертирства, расположение части покидают под любым предлогом.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.