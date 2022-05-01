«Потому, что одно дело — ты сидишь в Киеве, и тебе льет в уши (советник Офиса президента Украины Алексей) Арестович, о том, что все уже, мы завтра будем на Красной площади. А совсем другое дело — ты находишься на передовой, ты понимаешь, насколько тебе погано», — сказал Гаспарян.
Накануне Минобороны РФ распространило кадры допроса сдавшегося в плен украинского военнослужащего. По его словам, в ВСУ все больше случаев дезертирства, расположение части покидают под любым предлогом.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.