Прекращение поставок российского газа критичен для любой страны, где есть промышленность. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Юшков ответил, удастся ли Европе заменить российские газ и нефть «зеленой» энергией © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что на протяжении нескольких последних лет «гордые поляки рассказывали, что им вообще не нужен русский газ», и они получают его из США — СПГ.

«Но почему-то за последние дни я ни разу не слышал ни про поставки из Америки, ни что сами США считают по этому поводу, ни позицию Польши, которая, по идее, должна была бы объяснить своему населению, а как так вообще? Мы же перешли целиком и полностью на СПГ. У вас все делалось внезапно! Но этой темы нет. Поэтому это перед нами была в самом, что ни на есть, чистом виде панама», — отметил публицист.

Президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в «недружественные страны» на рубли. Он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из «недружественных стран» будут обязаны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок.

Bloomberg узнал количество европейских компаний, готовых платить за российский газ в рублях. По данным его источника, десять импортеров открыли спецсчета в «Газпромбанке» для оплаты по новой схеме, а четыре ком уже расплатились в российской валюте, предполагается, что это компании из Германии, Франции, Австрии и Венгрии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.