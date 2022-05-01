Водитель машины на одном из контрольно-пропускных пунктов, где беженцев останавливают для проверки документов, рассказал, что жителей не выпускают украинские войска, передает РИА Новости

"Остальные не выехали. Просто стояли машины ВСУ (показывает жестом, что они перекрыли дорогу)", — сообщил горожанин.

Мужчина добавил, что жителям Харькова неизвестно об открытии гуманитарных коридоров из зоны боевых действий, в том числе в Россию, так как у них нет связи и их никто не информирует. Александр Бородай: США до предела насытили украинскую армию боевой химией © Владимир Трефилов

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.